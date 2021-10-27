В Катаре прошли выборы нового спикера парламента

Доха, 27 октября. Хасан бин Абдулла аль-Ганим был избран спикером нового Совета Шуры (парламента) Катара.

Qatar elects first parliament speaker https://t.co/hsIwLp0Wm1 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 26, 2021

За кандидатуру этого чиновника, ранее занимавшего пост министра юстиции, проголосовали 37 из 45 законодателей. В то же время его соперника Мубарака бин Матара аль-Кувари поддержали только восемь депутатов.

Заместителем спикера выбрана женщина — Хамда бинт Хасан аль-Сулейти.

HE Dr. Hamda bint Hassan Al Sulaiti was elected as Deputy Speaker of the Shura Council. #QNA pic.twitter.com/ioHqIM8T1N — Qatar News Agency (@QNAEnglish) October 26, 2021

Примечательно, что председателем органа стал законодатель, получивший место в Совете Шуры по воле простых катарцев, а его главным помощником — назначенный непосредственно главой государства.

Процедура внутренних выборов председателя органа состоялась в минувший вторник, 26 октября.

Незадолго до этого эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани утвердил в должности генерального секретаря совета Ахмеда Насера Ибрагима аль-Фадалу. Таким образом, теперь государственная структура полностью укомплектована и готова к выполнению возложенных на нее задач.

Парламент приступает к работе

После избрания Хасан бин Абдулла аль-Ганим выразил надежду на то, что обновленный Совет Шуры поможет правительству в эффективном развитии страны. При этом спикер высоко оценил выступление эмира на открытии первой сессии парламента.

In speech before opening session of Shura Council, Qatar Emir Tamim proposes amending the country’s restrictive citizenship law https://t.co/5UWrRDRRrs — Kristin Diwan (@kdiwaniya) October 26, 2021

В рамках своей речи во вторник эмир Катара определил ряд первоочередных вопросов: объединение общества, улучшение отношений с соседними арабскими государствами, смягчение законодательства в вопросах гражданства, борьбу с пандемией коронавируса и проведение предстоящего Чемпионата мира по футболу. Также он отметил, что Доха намерена идти путем диверсификации экономики.

По словам нового спикера парламента, глава государства смог доходчиво изложить свой взгляд на внутреннюю и внешнюю политику страны.

«Совет Шуры будет следовать этому курсу», — пообещал Хасан бин Абдулла аль-Ганим.

Особенные выборы

Выборы в законодательный орган государства состоялись 2 октября. Они имеют особое значение для Катара, поскольку были первыми в истории: 30 из 45 депутатов избирали граждане, а остальных — непосредственно эмир. Ранее состав парламента национальный лидер определял единолично.

Явка избирателей составила порядка 63,5 %. При этом право голоса в этот раз имели лишь коренные жители страны, предки которых проживали на этой территории до 1930-х годов. По этой причине возможность реализовать свое право на выбор депутатов получила лишь порядка 300 тысяч граждан. В перспективе Доха планирует расширить гражданские возможности и других слоев населения страны.

‘Where are the women?’

At least 26 women were on the list of candidates for Qatar’s first legislative elections, but no single female candidate was named as a winner.https://t.co/19uTvIvL6B — The Asian Feminist (@theasianfmnst) October 10, 2021

Также в этот раз в Совет Шуры наравне с мужчинами выдвигались и женщины. Примечательно, что они не оказались непопулярны у электората — ни одна из представительниц прекрасного пола не получила место в результате народного плебисцита. Гендерное разнообразие в состав парламента внес непосредственно эмир Тамим бин Хамад Аль Тани, который назначил женщин-депутатов в рамках своей квоты.