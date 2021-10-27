Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 12:00
11:59
Общество
Обеззараживатели вместо валидаторов установят в общественном транспорте Самары
11:59
Общество
Зампредседателя ЦИК России Булаев заразился коронавирусом
11:55
Спорт
Российские хоккеисты Василевский и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»
11:51
Весь мир
Власти Эквадора подавили попытку мятежа в тюрьме
11:51
Общество
Школьники спасли мужчину-эпилептика в Красноярске
11:45
Происшествия
Неадекватный пассажир с ножами и кувалдой умер после падения из автобуса в Петербурге
11:43
Весь мир
Кибератака нарушила работу АЗС в Иране
11:40
Общество
Познер предложил переименовать «Агату Кристи» после скандала в «Ельцин Центре»
11:39
Общество
Общественный транспорт Новосибирска переводят на режим выходного дня
11:37
Общество
Коронавирус выявили у 36 582 человек в России за минувшие сутки
Все новости

В Катаре прошли выборы нового спикера парламента
Весь мир
В Катаре прошли выборы нового спикера парламента
Prt Scr Google Maps  /  Fahad Buzwair

Доха, 27 октября. Хасан бин Абдулла аль-Ганим был избран спикером нового Совета Шуры (парламента) Катара.

За кандидатуру этого чиновника, ранее занимавшего пост министра юстиции, проголосовали 37 из 45 законодателей. В то же время его соперника Мубарака бин Матара аль-Кувари поддержали только восемь депутатов.

Заместителем спикера выбрана женщина — Хамда бинт Хасан аль-Сулейти.

Примечательно, что председателем органа стал законодатель, получивший место в Совете Шуры по воле простых катарцев, а его главным помощником — назначенный непосредственно главой государства.

Процедура внутренних выборов председателя органа состоялась в минувший вторник, 26 октября.

Незадолго до этого эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани утвердил в должности генерального секретаря совета Ахмеда Насера Ибрагима аль-Фадалу. Таким образом, теперь государственная структура полностью укомплектована и готова к выполнению возложенных на нее задач.

Парламент приступает к работе

После избрания Хасан бин Абдулла аль-Ганим выразил надежду на то, что обновленный Совет Шуры поможет правительству в эффективном развитии страны. При этом спикер высоко оценил выступление эмира на открытии первой сессии парламента.

В рамках своей речи во вторник эмир Катара определил ряд первоочередных вопросов: объединение общества, улучшение отношений с соседними арабскими государствами, смягчение законодательства в вопросах гражданства, борьбу с пандемией коронавируса и проведение предстоящего Чемпионата мира по футболу. Также он отметил, что Доха намерена идти путем диверсификации экономики.

По словам нового спикера парламента, глава государства смог доходчиво изложить свой взгляд на внутреннюю и внешнюю политику страны.

«Совет Шуры будет следовать этому курсу», — пообещал Хасан бин Абдулла аль-Ганим.

Особенные выборы

Выборы в законодательный орган государства состоялись 2 октября. Они имеют особое значение для Катара, поскольку были первыми в истории: 30 из 45 депутатов избирали граждане, а остальных — непосредственно эмир. Ранее состав парламента национальный лидер определял единолично.

Явка избирателей составила порядка 63,5 %. При этом право голоса в этот раз имели лишь коренные жители страны, предки которых проживали на этой территории до 1930-х годов. По этой причине возможность реализовать свое право на выбор депутатов получила лишь порядка 300 тысяч граждан. В перспективе Доха планирует расширить гражданские возможности и других слоев населения страны.

Также в этот раз в Совет Шуры наравне с мужчинами выдвигались и женщины. Примечательно, что они не оказались непопулярны у электората — ни одна из представительниц прекрасного пола не получила место в результате народного плебисцита. Гендерное разнообразие в состав парламента внес непосредственно эмир Тамим бин Хамад Аль Тани, который назначил женщин-депутатов в рамках своей квоты.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Катаре прошли выборы нового спикера парламента
катар парламент совет шуры
Комментировать