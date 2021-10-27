Сенат США призвал Байдена не вводить санкции против Индии за покупку российских С-400

Вашингтон, 27 октября. Американские сенаторы призвали президента США Джо Байдена не вводить ограничительные меры в отношении Индии из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Сенаторы Марк Уорнер и Джон Корнин направили письмо главе Белого дома, в котором напомнили, что Москва и Нью-Дели давно осуществляют сотрудничество в военно-технической сфере. Политики призвали Байдена не применять в отношении Индии закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который предполагает введение санкций за покупку вооружений у России.

«В 2018 году Индия официально согласилась приобрести российские системы С-400 «Триумф» после подписания первоначального соглашения с Россией двумя годами ранее. Мы обеспокоены тем, что предстоящая передача этих систем вызовет санкции», — говорится в письме.

Напомним в 2018 году Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Документ предусматривает передачу Нью-Дели пяти полков ЗРК С-400 «Триумф» на сумму в размере пяти миллиардов долларов. В 2019 году стало известно, что Вашингтон готов продать Индии американские истребители пятого поколения F-35. Однако для этого индийская сторона должна отказаться от приобретения российских С-400.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует закупить у Москвы вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, передает телеканал «360».