Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 10:30
10:28
Происшествия
Самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево
10:28
Происшествия
Информацией СМИ о нападении жителей Красноярска на журналистов заинтересовалась полиция
10:27
Спорт
Стэн Боумэн ушел из олимпийской сборной США по хоккею из-за скандала с домогательствами
10:27
Экономика
Политики Нилов и Калашников объяснили, как защитить пострадавший от ограничений малый бизнес
10:23
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске
10:22
Общество
Израиль предварительно одобрил допуск в страну привитых «Спутником V» туристов
10:21
Политика
Политолог Сосновский: жесткость ответа России на угрозы Германии испугала немцев
10:20
Общество
Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за несогласия с введением QR-кодов
10:19
Армия
Два поселка в ДНР остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ
10:19
Общество
Власти Ленобласти запретили работу больших ТЦ и ночных клубов во время нерабочей недели
Все новости

Сенат США призвал Байдена не вводить санкции против Индии за покупку российских С-400
Армия
Сенат США призвал Байдена не вводить санкции против Индии за покупку российских С-400
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 октября. Американские сенаторы призвали президента США Джо Байдена не вводить ограничительные меры в отношении Индии из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Сенаторы Марк Уорнер и Джон Корнин направили письмо главе Белого дома, в котором напомнили, что Москва и Нью-Дели давно осуществляют сотрудничество в военно-технической сфере. Политики призвали Байдена не применять в отношении Индии закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который предполагает введение санкций за покупку вооружений у России.

«В 2018 году Индия официально согласилась приобрести российские системы С-400 «Триумф» после подписания первоначального соглашения с Россией двумя годами ранее. Мы обеспокоены тем, что предстоящая передача этих систем вызовет санкции», — говорится в письме.

Напомним в 2018 году Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Документ предусматривает передачу Нью-Дели пяти полков ЗРК С-400 «Триумф» на сумму в размере пяти миллиардов долларов. В 2019 году стало известно, что Вашингтон готов продать Индии американские истребители пятого поколения F-35. Однако для этого индийская сторона должна отказаться от приобретения российских С-400.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует закупить у Москвы вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Сенат США призвал Байдена не вводить санкции против Индии за покупку российских С-400
санкции россия сша с-400 индия
Комментировать