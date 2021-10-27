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Сотрудники ППС в Чите спасли из-под завалов металлолома раненого ястреба
Общество
Сотрудники ППС в Чите спасли из-под завалов металлолома раненого ястреба
Невские Новости

Чита, 27 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы помогли ястребу, который врезался в окно квартиры многоэтажного дома и упал в цоколь здания.

Очевидцы вызвали полицейских и сообщили, что птица попала в беду. Стражи порядка установили, что ястреб находится под завалами металлолома в цокольном помещении многоэтажки и не может сам выбраться из-за полученных ран.

Чтобы помочь птице, инспектор Андрей Дарижапов спустился и достал ее из-под обломков мусора. После чего пернатую доставили в Читинский городской зоопарк, где ветеринары залечили птице раны и отпустили на свободу.

Сотрудники МЧС спасли более 250 животных в Москве с начала года, сообщало РИАМО. Среди них: кошки, собаки и даже экзотические виды. Многих питомцев вынесли из горящих домов.

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