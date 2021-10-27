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Правительство РФ направило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

  /   Обновлено: 27 октября 2021 10:07
Экономика
Правительство РФ направило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 27 октября. Кабинет министров выделил 47,1 миллиарда рублей Фонду социального страхования на выплату пособий по больничным листам в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Такое решение приняли с целью не допустить задержку выплат для россиян из-за возросшей нагрузки на бюджет в связи с распространением COVID-19 и ростом числа сезонных заболеваний, объяснили в кабмине.

«Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», — сообщил Мишустин на заседании правительства.

Премьер поручил Минфину обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить ФСС необходимые денежные средства.

Дневное пособие по временной нетрудоспособности с 2022 года увеличится до 2572,60 рубля. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Минтруда.

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кабмин больничный выплаты фсс нетрудоспособность
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