Правительство РФ направило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

Москва, 27 октября. Кабинет министров выделил 47,1 миллиарда рублей Фонду социального страхования на выплату пособий по больничным листам в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Такое решение приняли с целью не допустить задержку выплат для россиян из-за возросшей нагрузки на бюджет в связи с распространением COVID-19 и ростом числа сезонных заболеваний, объяснили в кабмине.

«Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», — сообщил Мишустин на заседании правительства.

Премьер поручил Минфину обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить ФСС необходимые денежные средства.

Дневное пособие по временной нетрудоспособности с 2022 года увеличится до 2572,60 рубля. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Минтруда.