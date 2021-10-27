Ханс Циммер напишет музыку к сиквелу «Дюны»

Лос-Анджелес, 27 октября. Композитор Ханс Циммер, прославившийся благодаря музыке к фильмам и компьютерным играм, поработает над сиквелом «Дюны» Дени Вильнева. Об этом музыкант сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Циммер отвечал за звуковое сопровождение первой «Дюны». Многие зрители отмечали, что композитору удалось создать неповторимую атмосферу в экранизации произведения Фрэнка Герберта. Похоже, у музыканта уже есть наработки для второй части.

«Слава богу, у меня осталось немного музыки», — написал Циммер.

Премьера «Дюны» Дени Вильнева состоялась в сентябре, и почти сразу же пошли разговоры о сиквеле, поскольку рассказанная в фильме история оказалась незаконченной. Компании Legendary и Warner Bros. уже официально объявили, что второй фильм выйдет на экраны. Премьера запланирована на осень 2023 года.