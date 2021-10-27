Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 10:29
10:28
Происшествия
Самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево
10:28
Происшествия
Информацией СМИ о нападении жителей Красноярска на журналистов заинтересовалась полиция
10:27
Спорт
Стэн Боумэн ушел из олимпийской сборной США по хоккею из-за скандала с домогательствами
10:27
Экономика
Политики Нилов и Калашников объяснили, как защитить пострадавший от ограничений малый бизнес
10:23
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске
10:22
Общество
Израиль предварительно одобрил допуск в страну привитых «Спутником V» туристов
10:21
Политика
Политолог Сосновский: жесткость ответа России на угрозы Германии испугала немцев
10:20
Общество
Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за несогласия с введением QR-кодов
10:19
Армия
Два поселка в ДНР остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ
10:19
Общество
Власти Ленобласти запретили работу больших ТЦ и ночных клубов во время нерабочей недели
Все новости

Ханс Циммер напишет музыку к сиквелу «Дюны»
Общество
Ханс Циммер напишет музыку к сиквелу «Дюны»
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 27 октября. Композитор Ханс Циммер, прославившийся благодаря музыке к фильмам и компьютерным играм, поработает над сиквелом «Дюны» Дени Вильнева. Об этом музыкант сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Циммер отвечал за звуковое сопровождение первой «Дюны». Многие зрители отмечали, что композитору удалось создать неповторимую атмосферу в экранизации произведения Фрэнка Герберта. Похоже, у музыканта уже есть наработки для второй части.

«Слава богу, у меня осталось немного музыки», — написал Циммер.

Премьера «Дюны» Дени Вильнева состоялась в сентябре, и почти сразу же пошли разговоры о сиквеле, поскольку рассказанная в фильме история оказалась незаконченной. Компании Legendary и Warner Bros. уже официально объявили, что второй фильм выйдет на экраны. Премьера запланирована на осень 2023 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ханс Циммер напишет музыку к сиквелу «Дюны»
фильм дюна циммер
Комментировать