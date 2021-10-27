Представитель фонда ЖКХ Рурин рассказал о преимуществах наемного жилья

Москва, 27 октября. Переселение жителей аварийных домов в наемные квартиры пока не особо популярно, однако у этого направления есть потенциал. Такое заявление сделал первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, передает «Российская газета».

Переселенцы из аварийных домов в России могут расширить свою жилплощадь по меньшей мере на 12% путем въезда в наемную недвижимость, отметил эксперт. Кроме того, развитие такого направления поддержит массовое строительство типового жилья для сдачи.

«Наемное жилье получит развитие, когда оно, во-первых, будет создано, а во-вторых, будут предложены такие условия, которые граждан удовлетворят, и они в массовом порядке будут подавать заявки на переселение в такое жилье», — поделился мнением Рурин.

Он также обратил внимание, что проживание в подобных квартирах способно стать для переселенцев более выгодным, чем оформление ипотеки.

Стройматериалы дорожают на российском рынке. Это может негативно отразиться на скорости расселения аварийных домов, отметили аналитики.