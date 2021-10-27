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Сотрудники МЧС вынесли из пожара на Камчатке ценности на миллион рублей
Общество
Сотрудники МЧС вынесли из пожара на Камчатке ценности на миллион рублей
Пресс-служба МЧС по Архангельской области

Петропавловск-Камчатский, 27 октября. Пожарные спасли из горящего дома в Елизовском районе Камчатки имущество на миллион. Специалисты устанавливают причины крупного возгорания.

Сотрудники экстренных служб получили сообщение, что пожар произошел в садоводческом некоммерческом товариществе «Индустриец-1».

Спасатели оперативно приехали на место происшествия и обнаружили, что пламя почти полностью охватило одноэтажную деревянную постройку. Пожарные остановили распространение огня, который грозил уничтожить расположенный поблизости дачный дом. В результате своевременных действий сотрудникам МЧС удалось сохранить материальные ценности на сумму около миллиона рублей. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Накануне двух человек спасли из горящей квартиры на востоке Москвы, сообщало РИАМО. ЧП произошло в столичном районе Сокольники.

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