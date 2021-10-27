Российские штурмовики Су-25 вернулись в Киргизию после учений в Таджикистане

Екатеринбург, 27 октября. Российские штурмовики Су-25 вернулись на место постоянного базирования в Киргизии после участия в учениях стран ОДКБ «Взаимодействие-2021» в Таджикистане.

Российские штурмовые самолеты Су-25 вернулись в Киргизию после участия в учениях стран ОДКБ «Взаимодействие-2021» в Таджикистане, о чем сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). На учениях экипажи Су-25 отработали поиск и уничтожение объектов условного противника в условиях горно-пустынной местности.

«Звено самолетов Су-25 перебазировано с аэродрома Гиссар на российскую военную базу в Киргизии после завершения совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности», — указали в ведомстве.

Всего в маневрах принимали участие четыре тысячи военнослужащих и 500 единиц техники. Российский военный контингент представляли бойцы 201-й базы ВС РФ в Таджикистане.

Маневры организовали на фоне прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). В связи с этим, ВС РФ провели в августе два учения у афганской границы совместно с Узбекистаном и Таджикистаном.

Ранее стало известно, что 201-я база в Таджикистане до конца 2021 года обновит парк боевой техники. Военные получат 30 модернизированных танков Т-72Б3М и боевые машины пехоты БМП-2.

1 Организация запрещена на территории РФ.