ФАС возбудила дело против Apple о нарушении антимонопольного законодательства

Москва, 27 октября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против американской компании Apple. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Основанием для возбуждения дела стало нарушение антимонопольного законодательства. Apple запретила разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore.

Американская компания предварительно получала предупреждение от ФАС, но не исполнила его. «Яблочной» корпорации может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.