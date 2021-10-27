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ФАС возбудила дело против Apple о нарушении антимонопольного законодательства

  /   Обновлено: 27 октября 2021 10:04
Общество
ФАС возбудила дело против Apple о нарушении антимонопольного законодательства
pixabay.com

Москва, 27 октября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против американской компании Apple. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Основанием для возбуждения дела стало нарушение антимонопольного законодательства. Apple запретила разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore.

Американская компания предварительно получала предупреждение от ФАС, но не исполнила его. «Яблочной» корпорации может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

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apple фас антимонопольная служба
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