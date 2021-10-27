Киевские радикалы потребовали расследовать «преступления Дебальцево»

Перед генпрокуратурой Украины прошла акция националистов, которые требуют тщательного расследования преступлений, совершенных руководством ВСУ в Дебальцево. Радикалы настаивают также на активизации уголовного преследования Владимира Струка — мэра небольшого городка в Луганской области, передает корреспондент ФАН с места событий.

Акция радикалов из «Нацкорпуса» (запрещен в РФ) началась ранним утром и преследовала две основные цели. Первая — требование активизировать уголовное преследование мэра городка Кременная Луганской области Владимира Струка. Как пояснил глава киевского отделения «Нацкорпуса» Максим Жорин, национал-радикалы начали целую серию митингов по зачистке украинских региональных властей от так называемых «коллаборантов». Опасаясь инцидентов, власти стянули к генпрокуратуре несколько десятков силовиков, которые не спускали глаз с националистов.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Радикалы обвиняют мэра Кременной в том, что весной 2014-го он открыто призывал к отделению Луганской области от Украины и выступил одним из организаторов референдума в Луганске. Националисты считают, что бывший депутат Верховной рады в ходе вооруженного конфликта в Донбассе в 2014-м финансировал из собственных средств батальон «Призрак» (вооруженное формирование ЛНР), которым командовал Алексей Мозговой. А также организовывал в тот период в Луганске полевые кухни с надписью «Для молодой республики» и якобы преследовал проукраинских журналистов.

На Украине первое уголовное производство против Струка по фактам причастности к созданию ЛНР было открыто в мае 2014-го. Уже в 2019-м против него были открыты сразу два новых уголовных производства — по подозрению «в совершении финансовых действий с целью свержения конституционного строя Украины, а также посягательстве на территориальную целостность страны». Но все это не помешало Струку избраться на пост мэра небольшого городка Кременная в сентябре 2020-го.

В ходе митинга националист Жорин призвал власти начать полноценное уголовное преследование чиновника:

«Мы требуем от генпрокурора Ирины Венедиктовой выполнить свои обязанности и вручить подозрение Владимиру Струку по вмененным ему статьям. Мы требуем быстро завершить досудебное расследование и передать материалы дела в суд! Предатели и «коллаборанты», такие как Струк, должны отвечать перед законом за антигосударственную деятельность. Они должны сидеть в тюрьме, а не занимать пост мэра на Луганщине. Таким людям, как Струк, нельзя верить. Ведь если на ныне подконтрольной части Донбасса вскоре будет установлен российский протекторат, то такие люди, как он, первыми переметнутся на сторону врага».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Сам по себе факт призывов к аресту Владимира Струка не на шутку обеспокоил киевских экспертов. По их мнению, это создает прецедент, когда радикалы могут требовать от власти отставок тех или иных чиновников, которые им не нравятся. Режим Владимира Зеленского чутко прислушивается к требованиям «партии войны». Нынешнюю акцию у генпрокуратуры можно считать некой черной меткой всем тем представителям украинской власти, кто осмелился иметь свое мнение о ситуации в Донбассе.

Вторым требованием националистов к генпрокуратуре стало расследование преступлений, совершенных руководством ВСУ в Дебальцево в 2014-2015 годах. Украинские нацисты регулярно поднимают тему Дебальцевского и Иловайского котлов, требуя от СБУ, генпрокуратуры и других силовых органов «справедливого расследования и наказания виновных». В сентябре 2021-го генпрокурор Ирина Венедиктова даже пообещала обнародовать часть материалов расследования громких военных поражений Украины.

Впрочем, потом эту тему власти быстро замяли. До сих пор никто из представителей генералитета ВСУ, отвечавших за действия армии в зоне конфликта в 2014-2015 годах, не наказан. Никому не предъявлено подозрений.

Зато националисты охотно манипулируют этой темой, понимая, что она крайне неудобна для власти. На Банковой понимают — стоит только начать публично копаться в истории «котлов» в Донбассе, как неизбежно полетят головы в минобороны Украины. А главное — будет нанесен крайне болезненный удар по национальной гордости самих украинцев.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Напомним, Дебальцевский котел — это череда интенсивных боевых действий в ходе вооруженного конфликта в Донбассе в районе города Дебальцево в июле 2014-го, а затем в январе-феврале 2015-го. Боевые действия завершились окружением украинских войск силами ДНР, позорным отступлением частей ВСУ, понесших огромные потери, и переходом Дебальцева под контроль Донецка.