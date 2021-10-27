Китай осудил призыв США к ООН по тайваньскому вопросу

Вашингтон, 27 октября. Пекин призывает Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и выполнять обязательства по вопросу Тайваня, а также прекратить официальные контакты с островом, сказано в заявлении китайского посольства в США.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее обратился к странам — участницам ООН с призывом активно поддержать деятельность Тайваня в работе международной организации, передает Радио Sputnik. Однако китайские дипломаты с осуждением восприняли это обращение.

«В мире есть только один Китай, и правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая…» — сказано в сообщении.

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Посольство КНР напомнило, что к работе ООН могут присоединиться исключительно суверенные государства, а все вопросы, связанные с островом, являются серьезными политическими темами, а не проблемами так называемых «ценностей».

Как стало известно ранее, политолог Андрей Кошкин заявил, что США пытаются втянуть в конфронтацию с КНР другие страны Азии. По его мнению, Вашингтон намерен сдержать развитие Пекина.