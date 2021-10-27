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27 октября 12:01
11:59
Общество
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«Этот день в истории». Что произошло 27 октября, праздники, факты, люди
Общество

27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Праздник был учрежден в 2005 году на 33-й сессии Генконференция ЮНЕСКО. К аудиовизуальному наследию относятся кинофильмы, радио- и телевизионные программы, а также аудио- и видеозаписи.

Кроме того, в этот день в 1927 году был создан Театр рабочей молодежи (ТРАМ), который сейчас известен как Московский государственный театр имени Ленинского комсомола («Ленком»). Четыре года храм искусства существовал на полупрофессиональных началах, и лишь в 1931 году коллектив получил официальный статус.

27 октября 1873 года американский фермер Джозеф Глидден подал заявку на патент колючей проволоки. Недорогие изгороди были призваны защищать посевы и скот от забредающих на территории ферм диких животных. Однако в дальнейшем мирное изобретение нередко использовалось в совершенно негуманных целях.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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