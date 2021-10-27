Фумио Кисида призвал АСЕАН консолидировать усилия вокруг Индо-Тихоокеанского региона

Токио, 27 октября. Японский премьер Фумио Кисида призвал участников саммита АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) объединить усилия для воплощения концепции открытого Индо-Тихоокеанского региона, передает агентство «Киодо».

Глава правительства принял участие в мероприятии в режиме онлайн из своей канцелярии.

«Необходимо уверенно продвигать усилия, направленные на реализацию (концепции. — Прим. ФАН) «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"», — сказал пример на саммите.

Фумио Кисида также предложил провести специальную встречу АСЕАН в Японии в 2023 году в честь 50-летия начала отношений с организацией.

Как стало известно ранее, глава МИД России Сергей Лавров предупредил о размывании формата АСЕАН из-за создания AUKUS Вашингтоном. По его словам, сформированные США структуры негативно влияют на Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.