Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 10:29
10:28
Происшествия
Самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево
10:28
Происшествия
Информацией СМИ о нападении жителей Красноярска на журналистов заинтересовалась полиция
10:27
Спорт
Стэн Боумэн ушел из олимпийской сборной США по хоккею из-за скандала с домогательствами
10:27
Экономика
Политики Нилов и Калашников объяснили, как защитить пострадавший от ограничений малый бизнес
10:23
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске
10:22
Общество
Израиль предварительно одобрил допуск в страну привитых «Спутником V» туристов
10:21
Политика
Политолог Сосновский: жесткость ответа России на угрозы Германии испугала немцев
10:20
Общество
Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за несогласия с введением QR-кодов
10:19
Армия
Два поселка в ДНР остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ
10:19
Общество
Власти Ленобласти запретили работу больших ТЦ и ночных клубов во время нерабочей недели
Все новости

Гжегож Крыховяк раскритиковал руководство московского «Локомотива»

  /   Обновлено: 27 октября 2021 09:45
Спорт
Гжегож Крыховяк раскритиковал руководство московского «Локомотива»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Краснодар, 27 октября. Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк заявил, что руководство столичного «Локомотива» обмануло его.

Гжегож Крыховяк, в летнее трансферное окно перешедший из «Локомотива» в «Краснодар», раскритиковал руководство «железнодорожников». Польский полузащитник рассказал журналистам издания «Спорт-Экспресс», что боссы московского клуба отрицали планы по продаже игрока.

«Люди из «Локомотива» связывались с «Краснодаром». Но когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Для меня как для игрока это неуважение», — отметил 31-летний игрок.

Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2019 года, пишет RT. В составе московского клуба польский полузащитник дважды становился обладателем Кубка России.

Ранее два игрока самарских «Крыльев Советов» впервые попали в расширенный список сборной России по футболу. В ноябре национальная команда проведет два матча квалификации к ЧМ в Катаре.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Гжегож Крыховяк раскритиковал руководство московского «Локомотива»
локомотив критика руководство рпл крыховяк
Комментировать