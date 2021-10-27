Гжегож Крыховяк раскритиковал руководство московского «Локомотива»

Краснодар, 27 октября. Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк заявил, что руководство столичного «Локомотива» обмануло его.

Гжегож Крыховяк, в летнее трансферное окно перешедший из «Локомотива» в «Краснодар», раскритиковал руководство «железнодорожников». Польский полузащитник рассказал журналистам издания «Спорт-Экспресс», что боссы московского клуба отрицали планы по продаже игрока.

«Люди из «Локомотива» связывались с «Краснодаром». Но когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Для меня как для игрока это неуважение», — отметил 31-летний игрок.

Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2019 года, пишет RT. В составе московского клуба польский полузащитник дважды становился обладателем Кубка России.

Ранее два игрока самарских «Крыльев Советов» впервые попали в расширенный список сборной России по футболу. В ноябре национальная команда проведет два матча квалификации к ЧМ в Катаре.