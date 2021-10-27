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Политолог Корнилов об обострении ситуации в Донбассе: НАТО развязала Киеву руки
Новороссия
Политолог Корнилов об обострении ситуации в Донбассе: НАТО развязала Киеву руки
Федеральное агентство новостей  / 

Североатлантический альянс развязал Украине руки в Донбассе, обострение ситуации в регионе может привести к серьезным последствиям. Об этом ФАН рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Обострение ситуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне, 26 октября, обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения.

В то же время украинское командование подтвердило, что ВСУ впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

Политолог Корнилов об обострении ситуации в Донбассе: НАТО развязало Киеву руки
Федеральное агентство новостей /

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе. — Прим. ФАН) впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — сообщили в украинском генштабе.

Украине развязали руки

Как отметил Владимир Корнилов, Пентагон США обостряет ситуацию на приграничных территориях России.

«Я бы связал обострение в Донбассе с недавним вояжем шефа Пентагона по «прифронтовым» странам Черноморского бассейна. Похоже, Украине дали отмашку на эскалацию конфликта, пообещав ей взамен подвижки по вопросу интеграции в структуры НАТО. Вот Киев и старается. Если Россия сейчас снова ограничится «озабоченностью», то вскоре увидим новый виток эскалации. И это, конечно же, может привести к гораздо более серьезным последствиям», — выразил мнение Владимир Корнилов.

Политолог Корнилов об обострении ситуации в Донбассе: НАТО развязало Киеву руки
Федеральное агентство новостей /

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

С 18 по 22 октября глава Пентагона Ллойд Остин посетил страны Черноморского региона: Грузию, Украину, Румынию. После министр принял участие в заседании основного органа НАТО — Североатлантического совета, где, по всей видимости, были согласованы меры по усилению военной активности у западных рубежей России со стороны Альянса.

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