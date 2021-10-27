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Эфир: Протоирей Орской епархии отвечает на критику РПЦ со стороны Невзорова
Общество
Эфир: Протоирей Орской епархии отвечает на критику РПЦ со стороны Невзорова
pixnio.com  /  Bicanski / CC0

В среду, 27 октября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» представители РПЦ обсуждают критические высказывания телеведущего Александра Невзорова.

Роскомнадзор потребовал удалить с сайта радиостанции «Эхо Москвы» видео Невзорова, где содержалась информация, возбуждающая социальную рознь к православным священникам. Сам телеведущий заявил, что продолжит критику религии, в частности РПЦ.

По мнению наблюдателей, скандалы с западными христианскими священниками, которые попались на педофилии или других пороках, бросают тень и на христианство в России.

Что можно ответить Невзорову, который постоянно критикует РПЦ в России, утверждая, что российские священники тоже бывают порочны?

Эти и другие вопросы, связанные религией, в студии медиацентра «Патриот» обсуждают секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря, протоиерей Сергий Баранов и отец Георгий, диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).

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