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Власти Китая приостановили импорт морепродуктов от двух российских предприятий
Экономика
Власти Китая приостановили импорт морепродуктов от двух российских предприятий
Правительство Архангельской области

Пекин, 27 октября. Китайская таможня ввела временный запрет на ввоз морепродуктов, которые поставляют две российские компании. Причиной произошедшего назвали выявление нового коронавируса на упаковках с замороженной рыбой, передает пресс-служба ведомства.

Представители таможни КНР пояснили, что речь идет о продукции от организации Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC. Специалисты выявили на упаковках в нескольких партиях импортированной в страну замороженной горбуши штамм вируса. В соответствии с действующими правилами Китай на неделю прекращает принимать декларации на ввоз морепродуктов от указанных компаний.

Министр иностранных дел Республики Гвинея-Бисау Сузи Карла Барбоза ранее встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Политики обсуждали сотрудничество двух стран. Государства намерены укрепить отношения с помощью торгово-экономического сотрудничества в сферах освоения запасов минерального сырья.

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китай морепродукты импорт COVID-19
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