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Bloomberg: Россия хочет снизить цены на газ до 300 долларов
Экономика
Bloomberg: Россия хочет снизить цены на газ до 300 долларов
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 27 октября. Россия в долгосрочной перспективе хотела бы снизить стоимость природного газа на 60%, до 300-400 долларов за тысячу кубометров, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства объяснили это тем, что продолжительное ралли на газовом рынке может значительно сократить спрос на поставки «Газпрома». В настоящее время тысяча кубометров голубого топлива торгуется на лондонской бирже ICE по 1090 долларов.

Стоимость газа в Европе 5 октября преодолела отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров. На следующий день котировки уже достигли 1900 долларов, что является рекордом. Такая ситуация сложилась из-за низкого уровня запасов газа в европейских подземных хранилищах. При этом «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по текущим контрактам. Более того, экспорт компании в 2021 году близок к максимумам.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности стабилизировать мировой энергетический рынок. Он также призвал власти обеспечить дополнительные объемы предложения по топливу на Санкт-Петербургской бирже.

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