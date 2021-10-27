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Республиканец Боб Гуд обвинил Джо Байдена в неспособности заставить Россию опасаться США
Политика
Республиканец Боб Гуд обвинил Джо Байдена в неспособности заставить Россию опасаться США
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 27 октября. Внешняя политика американского президента Джо Байдена привела к тому, что у России, КНДР и Ирана больше нет причин опасаться США, заявил член Палаты представителей от республиканцев Боб Гуд во время выступления в конгрессе.

По словам политика, хоть действующий американский лидер и является ярым левым радикалом, однако большинство недооценило тот факт, насколько быстро и действенно он может испортить любую ситуацию, связанную с США, передает RT.

«Китай бряцает оружием, испытывая ракеты. В Афганистане фиаско. У Северной Кореи, Ирана и России определенно нет причин опасаться нас при действующем президенте», — заявил Боб Гуд.

Как стало известно ранее, рейтинг одобрения президента Джо Байдена упал до 38%. Данными социологического опроса поделился Квиннипэкский университет.

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