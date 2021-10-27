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Сотрудники полиции устанавливают причины взрыва в жилом доме в Улан-Удэ

  /   Обновлено: 27 октября 2021 09:28
Происшествия
Сотрудники полиции устанавливают причины взрыва в жилом доме в Улан-Удэ
Федеральное агентство новостей

Улан-Удэ, 27 октября. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте взрыва в жилом доме в Улан-Удэ. Пострадавших и погибших нет.

ЧП произошло в одном из домов по Московской улице. В результате мощного взрыва в одной из квартир обвалилась стена. Ударная волна выбила стекла в детской комнате, произошло замыкание стиральной машины, которая сгорела.

Смежная стена провалилась в соседнюю квартиру. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники экстренных служб. Они работают на месте происшествия.

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