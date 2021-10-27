Удар Bayraktar по Донбассу и конфискацию скифского золота обсудят в «Патриоте»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обнародовали видео, на котором зафиксирован удар по территории поселка Тельманово, контролируемой ополченцами ДНР. Сообщается, что ракету по позициям ополченцев в нарушении Минских соглашений выпустил турецкий разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB 2. Это произошло в ходе захвата ВСУ поселка Старомарьевка, находящегося в «серой зоне», при этом в поселке проживают как украинские, так и российские граждане.

Также стало известно, Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. Суд освободил музей Алларда Пирсона от обязательства по возвращению экспонатов крымским музеям.

Как ответят республики Донбасса на очередную провокацию со стороны ВСУ? Почему на нарушение Минских соглашений не реагирует ОБСЕ? Почему вооруженные силы ЛДНР не подготовились к атакам с воздуха, ведь о поставках Bayraktar на Украину сообщалось заранее? Как должна ответить Россия на конфискацию в Нидерландах своих музейных ценностей? Должны ли теперь российские музеи остановить программы обмена с иностранными музеями?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

Андрей Мальгин, российский историк, кандидат филологических наук, генеральный директор Центрального музея Тавриды, председатель комиссии по вопросам культуры и межнациональных отношений ОП Республики Крым;

Борис Рожин, публицист, военный аналитик, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад».

Эфир состоится в среду, 27 октября, в 14:00.

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