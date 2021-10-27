Депутат Швыткин осудил Украину за обострение ситуации в Донбассе

Украина, нарушая перемирие на территории Донбасса, полностью отказывается от выполнения Минских соглашений. Об этом ФАН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Применение БПЛА

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские военные впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе. — Прим. ФАН) впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — сообщили в украинском генштабе.

wikipedia.org / Армія Інформ / CC BY 4.0

Ранее ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения.

Отказ от соглашений

Юрий Швыткин выразил уверенность, что действия Вооруженных сил Украины в Донбассе координируются Западом. Кроме того, он отметил, что в рамках военно-дипломатических отношений России и Турции наша страна должна сделать акцент на недопустимость использования беспилотников на территории Донбасса против мирного населения.

«Также стоит заметить, что обострение ситуации в Донбассе — это продолжение геноцида мирного населения со стороны украинских лакеев и стран Запада. Безусловно, мы осуждаем подобного рода действия украинских властей. Все это полный отказ от выполнения Минских соглашений», — пояснил Юрий Швыткин.

из личного архива / Юрий Швыткин

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее ФАН приводил мнение директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, который отметил, что Париж и Берлин хранят молчание и не поддерживают поползновений Киева по вопросу Донбасса. В Европе прекрасно понимают, что российская позиция объективна.