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Телеканал прятал Светличную в гостинице, чтобы ее не перехватили конкуренты

  /   Обновлено: 27 октября 2021 09:23
Шоу-бизнес
Телеканал прятал Светличную в гостинице, чтобы ее не перехватили конкуренты
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 27 октября. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная скрывалась в номере гостиницы, пока ее считали пропавшей. Актрису спрятал в отеле телеканал, пригласивший ее в качестве героини ток-шоу.

Несколько дней назад поклонников обеспокоила новость об исчезновении артистки. Сообщалось, что звезда советского кино вышла из дома и не вернулась. К поискам Светличной подключились Следственный комитет и спасательный отряд «ЛизаАлерт». Однако компетентный источник сообщил kp.ru, что актриса никуда не пропадала, а просто отсиживалась в гостинице, пока ее разыскивали.

«Светлана Афанасьевна сидела несколько дней в номере, смотрела телевизор, еду ей приносили прямо в номер», — уточнил инсайдер.

Светличную спрятал в отеле телеканал, который опасался, что звезду «Бриллиантовой руки» перехватят конкуренты. Актрису скрывали от всех, пока не состоялась запись выпуска ток-шоу. По словам источника, одной из тем уже отснятой передачи стали непростые отношения артистки с сыном Алексеем Ивашовым.

«Именно он по просьбе другой программы с конкурирующего канала написал заявление о пропаже матери. Такая мелкая месть за перехваченную героиню, которая всегда дает хорошие рейтинги», — пояснил источник.

Когда местонахождение Светличной было обнаружено, ее сын пришел в бешенство. Ивашов заявил, что будет относиться к матери так же, как и она к нему.

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