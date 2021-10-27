Протоиерей Орской епархии ответит Невзорову в студии медиацентра «Патриот»

Роскомнадзор потребовал удалить с сайта радиостанции «Эхо Москвы» видео Александра Невзорова, где содержалась информация, возбуждающая социальную рознь к православным священникам. При этом сам Невзоров заявил, что продолжит критику религии в целом и РПЦ в частности.

Напомним, скандалы с христианскими священниками, которые попались на педофилии или других пороках на Западе, по мнению наблюдателей, бросают тень на христианство и в России. Что можно ответить Невзорову, который постоянно критикует РПЦ, утверждая, что российские священники также бывают порочны?

Об этом в студии Медиагруппы «Патриот» поговорят секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря, протоиерей Сергий Баранов и отец Георгий, диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).

Эфир состоится в среду, 27 октября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

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