Генштаб ВСУ показал боевое применение ударного дрона Bayraktar в Донбассе

Киев, 27 октября. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено применение турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar в Донбассе.

По данным ведомства, 26 октября 2021 года беспилотник нанес удар по «орудию противника» в районе линии соприкосновения сторон в Донбассе.

«Впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — говорится в сообщении.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения. С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые запрещают применение любого вида оружия, размещение военной техники в населенных пунктах и их окрестностях, а также инженерные работы и полеты беспилотников.

При этом 23 октября 2021 года подразделения ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов окраины Донецка и Горловки. В ходе обстрелов украинские силовики выпустили более 30 мин калибра 82 и 120 миллиметров.