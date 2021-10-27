Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 10:28
10:23
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске
10:22
Общество
Израиль предварительно одобрил допуск в страну привитых «Спутником V» туристов
10:21
Политика
Политолог Сосновский: жесткость ответа России на угрозы Германии испугала немцев
10:20
Общество
Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за несогласия с введением QR-кодов
10:19
Армия
Два поселка в ДНР остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ
10:19
Общество
Власти Ленобласти запретили работу больших ТЦ и ночных клубов во время нерабочей недели
10:18
Весь мир
На Нью-Йорк подали в суд из-за обязательной вакцинации
10:18
Общество
Минтуризма Прикамья отказалось от образа человека-медведя
10:17
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» показала подписчикам свою маленькую дочь
10:16
Экономика
Индексы Мосбиржи и РТС снижаются на открытии торгов
Все новости

Генштаб ВСУ показал боевое применение ударного дрона Bayraktar в Донбассе
Армия
Генштаб ВСУ показал боевое применение ударного дрона Bayraktar в Донбассе
Пресс-служба президента Украины

Киев, 27 октября. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено применение турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar в Донбассе.

По данным ведомства, 26 октября 2021 года беспилотник нанес удар по «орудию противника» в районе линии соприкосновения сторон в Донбассе.

«Впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — говорится в сообщении.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения. С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые запрещают применение любого вида оружия, размещение военной техники в населенных пунктах и их окрестностях, а также инженерные работы и полеты беспилотников.

При этом 23 октября 2021 года подразделения ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов окраины Донецка и Горловки. В ходе обстрелов украинские силовики выпустили более 30 мин калибра 82 и 120 миллиметров.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Генштаб ВСУ показал боевое применение ударного дрона Bayraktar в Донбассе
всу донбасс дрон bayraktar
Комментировать