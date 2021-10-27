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Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

  /   Обновлено: 27 октября 2021 09:10
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
pixabay.com

Москва, 27 октября. Российская валюта снизилась к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 6,5 копеек и составил 69,5675 рубля. Стоимость евро поднялась на 5 копеек и оказалась на уровне 80,65 рубля.

Накануне Банк России понизил официальные курсы валют. Стоимость американской валюты опустилась на 58,19 копейки и достигла 69,55 рубля за единицу, а курс евро сократился на 1,04 копейки, до 80,70 рубля.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что хранит сбережения в рублях, согласно своему внутреннему убеждению. ЦБ работает над тем, чтобы для вкладчиков были наиболее привлекательны рублевые сбережения, также указала глава финансового регулятора.

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