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Историк Мальгин: передача скифского золота Украине была политическим решением

  /   Обновлено: 27 октября 2021 08:55
Общество
Историк Мальгин: передача скифского золота Украине была политическим решением
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 27 октября. Передача скифского золота Украине от Нидерландов — это политически мотивированное решение. Об этом заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что вердикт Апелляционного суда Амстердама — это узаконенное похищение. Иначе эту ситуацию он не может охарактеризовать.

«Нами приводились, как нам кажется, безупречные аргументы о принадлежности этих предметов Крыму, крымской истории, о наличии изучения их в крымских музеях, эти аргументы не оказались достаточно действенными. Просто потому что процесс носил исключительно политизированный характер, и это было политически мотивированное решение», — отметил Мальгин.

Историк Мальгин: передача скифского золота Украине была политическим решением
facebook.com / Андрей Мальгин

Он добавил, что вердикт Голландии не имеет ничего общего с изучением культурного наследия. Судебный процесс никак не связан с популяризацией музейных ценностей.

Ранее пользователи «ВКонтакте» раскритиковали Украину за похищение скифского золота. Они считают, что Нидерланды таким образом признали Крым частью Российской Федерации.

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украина нидерланды скифское золото мальгин
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