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Советская актриса Тамара Семина пожаловалась на мучительную гипертонию

  /   Обновлено: 27 октября 2021 09:52
Шоу-бизнес
Советская актриса Тамара Семина пожаловалась на мучительную гипертонию
Кадр из фильма «Сыщики-3»

Москва, 27 октября. Советская и российская актриса Тамара Семина, недавно отметившая 83-летие, пожелала себе самой на день рождения крепкого здоровья.

Тамара Петровна решила не устраивать пышных торжеств в свой день рождения из-за плохого самочувствия и из желания отдохнуть от внимания публики.

«Меня замучила гипертония, эти скачки давления туда-сюда просто обалдеть можно», — пожаловалась актриса.

Однако артистка, по ее признанию, справляется. День рождения так и вовсе порадовал Семину первыми морозами и солнечной погодой.

«Сегодня с утра встала, смотрю — первый морозец, солнышко. Ах, думаю, в какой хороший день я родилась», — поделилась актриса.

Недавно коллега Семиной Светлана Светличная появилась в эфире телепередачи Андрея Малахова на канале «Россия-1» после того, как в Сети стали распространяться сообщения о ее пропаже. По признанию гостьи передачи, она тоже мучается от проблем со здоровьем и в эти дни ей часто пришлось вызывать врачей из-за частых головокружений.

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актриса здоровье день рождения
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