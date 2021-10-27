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Билл Мюррей снимется в «Человеке-муравье — 3»
Шоу-бизнес
Билл Мюррей снимется в «Человеке-муравье — 3»
Кадр из фильма «Охотники за привидениями»  /  Prt Scr

Лос-Анджелес, 27 октября. Голливудский актер Билл Мюррей снимется в кинокомиксе «Человек-муравей и Оса: Квантомания» в эпизодической роли.

Звезда фильмов «Охотники за привидениями» и «День сурка» неоднократно снимался в известных франшизах. Недавно он рассказал, что принял участие в съемках киноленты в рамках кинематографической вселенной Marvel. Об этом сообщает издание ScreenRant.

«Знаешь, недавно я снялся в фильме Марвел. Я, наверное, не скажу тебе, но не бери в голову. В любом случае, некоторые люди были весьма удивлены, почему я решился на такой проект. Но для меня все было совершенно ясно: я познакомился с режиссером – и он мне очень понравился», — отметил Мюррей.

Билл Мюррей снимется в «Человеке-муравье — 3»
flickr.com / AntMan3001 / CC BY-SA 2.0

Он добавил, что постановщик был забавным и скромным, а ранее снимал хорошие фильмы. В целом же его мало интересуют экранизации комиксов. Он рад, что попробовал себя в киновселенной Marvel.

Ранее стало известно, что актер Ико Уайс сыграет одного из антагонистов в новой части фильма «Неудержимые». Он перевоплотится в злодея — бывшего военного офицера, ставшего торговцем оружием со своей собственной армией.

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кино билл мюррей марвел человек-муравей
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