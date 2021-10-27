Историк Мальгин: коллекция скифского золота была сформирована до Украины

Москва, 27 октября. Основная часть коллекции скифского золота сформировалась до того как украинское государство появилось. Об этом рассказал директор Центрального музея Тавриды.

Эксперт дал интервью для издания «Украина.ру». В нем он объяснил, почему вердикт Апелляционного суда Амстердама о передаче экспонатов крымских музеев Киеву ошибочен.

«Мы неоднократно настаивали на том, что эти коллекции, часть этих коллекций, ядро этих коллекций были сформированы не просто очень давно. Они были сформированы задолго до появления государства Украина. Некоторые из них относятся к XIX веку, некоторые к началу XX», — отметил Мальгин.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

Он добавил, что в результате решения голландского суда собранное скифское золото было разделено. Коллекции собирались многими специалистами. Амстердам нарушил все возможные принципы обращения с музейными экспонатами. Однако на эти моменты почему-то никто не обратил внимания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возврате» полуострова после решения суда Амстердама по делу о скифском золоте ни к чему не приведут. Вопрос о принадлежности региона закрыт навсегда, какие бы заявления ни делал Киев.