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Пользователи Twitter разгневаны популярностью «культуры отмены» в США
Общество
Пользователи Twitter разгневаны популярностью «культуры отмены» в США
pixabay.com/PD

Вашингтон, 27 октября. Комик из США Дэйв Шапелл вызвал бурную критику в свой адрес со стороны трансгендеров после его комедийного шоу, но отказался от извинений. Он считает, что стал жертвой «культуры отмены».

В результате этого явления пострадали многие деятели искусства. Основным его признаком является публичная критика и препятствование деятельности всех «нетолерантных» артистов. В защиту Шапелла американцы высказались через Twitter.

«Давайте отменим и положительно дискриминируем всех, кто нам не нравится. Давайте заставим их извиняться на камеру, чтобы все, у кого есть подобные идеи, знали, что с ними произойдет то же самое, если они выскажутся. Вот мы и выяснили, что свобода слова предназначена только для тех, кто думает корректно», — пишет @Vitalik30256000.

Пользователь @Bodhi186 считает, что учить людей заново контролировать свои эмоции — это чересчур. Если человек не захочет, то его чувства невозможно будет затронуть.

«Когда я слышу по телевизору что-то, что мне не нравится, у меня есть волшебная вещь под названием «пульт», и я просто выключаю телик», — подчеркнул он.

Американец под ником @Soul_Mining предлагает обеим сторонам конфликта успокоиться и идти дальше. Комик имеет право шутить так, как захочет. Проще просто забыть и двигаться вперед.

Ранее маркетолог Николай Григорьев в интервью для ФАН рассказал, что актер Ричард Гир защищает европейских мигрантов под давлением американской тоталитарной идеологии, сложившейся в некоторых областях США. Если он будет вести себя иначе, то столкнется с «культурой отмены».

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сша соцсети Культура отмены
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