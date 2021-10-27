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Сфера нефти и газа стала самой популярной для поиска второй половинки у россиян
Общество
Сфера нефти и газа стала самой популярной для поиска второй половинки у россиян
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Паршин

Москва, 27 октября. Россияне считают, что лучшими сферами для поиска второй половинки являются IT-сектор, нефтегазовая отрасль, финансы, промышленность и медицина.

Порядка 68% из пяти тысяч опрошенных россиян заявили, что уже состоят в отношениях. При этом показатель не меняется в зависимости от пола человека. Однако среди мужчин свободных больше — 32% против 31%, показало исследование сервисов «Работа.ру» и ЮMoney, передает РИА Новости.

«Лучшей сферой работы для второй половинки 18% опрошенных жителей России назвали нефть и газ. На втором месте оказалась IT-отрасль, которую отметили 17% респондентов. 16% участников исследования считают, что для их второй половинки было бы хорошо работать в производстве и промышленности, а 15% указали на сферу банков и финансов», — отмечают аналитики.

На пятом месте рейтинга стоит медицина, где 13% респондентов хотели бы видеть своего партнера. При этом мужчины (19%) больше хотят найти свою половинку в медицине, дизайне и творчестве (17%), а также в банках и финансах (16%). Женщины видят своих партнеров в сферах нефти и газа (23%), IT (20%) и производстве (19%).

Ранее пандемия усилила приток кадров в IT-индустрию. Большинство людей поняли, что в нынешних реалиях, когда непонятно, как будет развиваться ситуация с вирусом и появилась необходимость беречь свое здоровье, удаленная работа стала одним из важных условий собственного благосостояния.

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