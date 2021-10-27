Тихоокеанский флот получит четыре новые подлодки в ближайшие годы

Владивосток, 27 октября. Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) усилят четырьмя субмаринами проекта 885М «Ясень-М» и проекта 955 «Борей-А», заявил начальник штаба командования подводных сил ТОФ, контр-адмирал Аркадий Наварский.

По его словам, согласно плану вооружения, объединение планируют усилить новыми атомными субмаринами в ближайшие годы. Эти подводные лодки позволят значительно укрепить морскую составляющую российских Стратегических ядерных сил, подчеркнул контр-адмирал.

«Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок: два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», — сообщил журналистам Наварский.

ТОФ получит носители межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» — обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», а также многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М».

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России может получить неатомную подлодку проекта 677 «Кронштадт» уже в 2022 году. Ее строительство ведется на «Адмиралтейских верфях».