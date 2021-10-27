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Читателей Wirtualna Polska напугала переброска танков на восточную границу Польши
Армия
Читателей Wirtualna Polska напугала переброска танков на восточную границу Польши
wikimedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 27 октября. Читатели польского портала Wirtualna Polska бурно отреагировали на слова главы Минобороны Польши Мариуша Блащака о планах по размещению 250 танков на границе с Белоруссией.

Один из читателей саркастически назвал идею министра стянуть все силы к границе гениальной, так как это поможет атакующему противнику «уничтожить их первым ударом». Другие читатели увидели в таких маневрах признаки вмешательства американцев и приближающейся Третьей мировой войны.

Некоторые пользователи посетовали на состояние польской военной техники. По их словам, в армии Польши новыми считаются 20–30-летние боевые машины «третьей свежести». Другие читатели отмечали, что конфликт развязывают США, а если начнется война, погибать придется не руководству страны, а простым полякам.

«По другую сторону от границы Союзное государство России и Белоруссии тоже устроит какие-нибудь учения, атмосфера начнет сгущаться, а в один прекрасный день наш президент или премьер из безопасного места в Лондоне сообщит нам с телеэкранов: "Дорогие сограждане, сегодня нам объявили войну. Погибайте за родину, мы окажем вам моральную поддержку"», — возмутился читатель.

Ранее политсоветник Сергей Маркелов прокомментировал желание поляков разместить на своей территории ядерное вооружение США. По мнению эксперта, Варшава, как и Киев, зачахнут в своих проблемах.

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