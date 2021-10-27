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Пользователи «ВКонтакте» о скифском золоте: суд Амстердама признал Крым частью России
Общество
Пользователи «ВКонтакте» о скифском золоте: суд Амстердама признал Крым частью России
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 27 октября. Апелляционный суд Амстердама признал крымское скифское золото собственностью Украины, что спровоцировало бурную реакцию среди пользователей соцсетей.

Музеи Крыма передали свои экспонаты в Нидерланды незадолго до перехода полуострова в состав России, но Голландия отказалась возвращать их, поскольку это якобы собственность Украины. Пользователи «ВКонтакте» считают иначе.

«А ведь коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014, и состоит из двух тысяч артефактов из четырех музеев Крыма. Получается, голландский суд решил кинуть не Россию, а четыре музея», — заметил Евгений К.

Вася Г. отметил, что Нидерланды должны были вернуть экспонаты туда, откуда взяли их. Однако в некоторых ситуациях международные законы игнорируются. Особенно, если есть возможность подпортить отношения с Россией.

«Забавно. Получается, что апелляционный суд Амстердама признал Крым частью Российской Федерации. Так как золото взяли еще в украинском Крыму, значит, должны были и вернуть Украине. Так как теперь Крым — Россия, то и золото возвращают Украине», — пишет Константин К.

Ранее читатели французского издания Le Figaro призвали Украину вернуть скифское золото в Крым. Они считают, что экспонаты нужно вернуть на полуостров, поскольку именно там они и были найдены.

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украина крым скифское золото
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