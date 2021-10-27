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Политика
Поклонская ответила Кулебе на угрозу «никогда не оставлять ее в покое»
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Поклонская ответила Кулебе на угрозу «никогда не оставлять ее в покое»
Политика
Поклонская ответила Кулебе на угрозу «никогда не оставлять ее в покое»
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Симферополь, 27 октября. Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией восприняла угрозу украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы «не оставлять ее в покое».

Поклонская заявила, что тоже никогда не забудет киевские власти, как и они ее. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — сказала российский посол.

Ранее Поклонская посоветовала властям Украины проявлять уважение к дипломатическому статусу. Действующая риторика со стороны Киева говорит лишь о публичном пренебрежении нормами международного права, отметила она в ответ на угрозы украинской стороны по ее экстрадиции из африканской республики. Киев обязан действовать в рамках международного законодательства.

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