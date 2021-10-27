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Всемирный банк отклонил запрос главы МВФ Георгиевой на заседание в ее защиту
Экономика
Всемирный банк отклонил запрос главы МВФ Георгиевой на заседание в ее защиту
imf.org  /  International monetary fund

Вашингтон, 27 октября. Всемирный банк отклонил запрос директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на проведение заседания о превышении полномочий в ее защиту.

Адвокат Георгиевой Уитни Дебевуа подала в пятницу прошение о заседании главе правления банка. В нем говорится, что при расследовании юридической компании WilmerHale были допущены несоблюдения процедуры, которые нарушают права Георгиевой. Утверждается, что выводы расследования основаны на неверных предположениях.

Георгиеву подозревают в том, что она, находясь на должности исполнительного директора Всемирного банка, добивалась повышения бизнес-рейтингов Китая. Аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов ОАЭ, Саудовской Аравии и Азербайджана. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale, проводившего аудит доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года.

Сама Георгиева отвергает обвинения. Исполнительный совет МВФ также выразил ей доверие по итогам разбирательства.

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кристалина георгиева мвф всемирный банк рейтинги
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