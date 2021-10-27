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Вице-премьер Украины Стефанишина предложила выпускать дайджест реформ для НАТО

  /   Обновлено: 27 октября 2021 08:23
Армия
Вице-премьер Украины Стефанишина предложила выпускать дайджест реформ для НАТО
Федеральное агентство новостей

Одесса, 27 октября. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила создать дайджест реформ для НАТО, чтобы помочь в воплощении евроатлантических стремлений страны.

С неоднозначным заявлением Стефанишина выступила на встрече с посетившим Одессу вице-президентом Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Аттилой Мештерхази. Стороны обсудили продолжение активного сотрудничества и реализацию евроатлантических реформ на Украине. Мештерхази отметил, что ПА НАТО заинтересована в получении информации о происходящих на Украине событиях.

«Со своей стороны Ольга Стефанишина отметила важность подготовки на постоянной основе дайджеста реформ в Украине, который, в частности, можно было бы представить во время весенней сессии ПА НАТО, которая состоится в Киеве в 2022 году», — сообщила пресс-служба украинского вице-премьера в Facebook.

Эта информация поможет парламентариям ориентироваться в проводимых на Украине реформах, чтобы работать над «воплощением евроатлантических стремлений» Киева вместе, уточнила Стефанишина.

Ранее экс-депутат Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Валерия Заружко заявила, что Украина ничего не может предложить НАТО взамен на членство и лишь рассчитывает на защиту альянса. По ее мнению, в переговорах с США, Германией и Францией страна выступает в роли объекта.

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украина нато Стефанишина
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