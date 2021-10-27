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Баллистическая ракета «Булава» неуязвима для любой системы ПРО
Армия
Баллистическая ракета «Булава» неуязвима для любой системы ПРО
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 27 октября. Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» является неуязвимой для любой системы противоракетной обороны. Об этом рассказал начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

По его словам, главными достоинствами ракеты являются простота в обслуживании, а также способность к совершению различных маневров на разгонном участке. Это делает «Булаву» неуязвимой для любой системы ПРО.

Баллистическая ракета стоит на вооружении у подводных крейсеров стратегического назначения «Борей». Корабль данного типа из состава Тихоокеанского флота «Владимир Мономах» произвел пуск четырьмя ракетами «Булава». Испытание прошло в декабре 2020 года.

Также на государственных учениях подводный крейсер «Князь Олег» 21 октября текущего года выполнил стрельбу межконтинентальной ракетой в Белом море по мишени, которой стал полигон Кура на Камчатке.

Недавно Минобороны России опубликовало видео эффектного запуска баллистической ракеты «Булава». Снаряд успешно поразил цель точно в расчетное время.

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