Баллистическая ракета «Булава» неуязвима для любой системы ПРО

Москва, 27 октября. Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» является неуязвимой для любой системы противоракетной обороны. Об этом рассказал начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

По его словам, главными достоинствами ракеты являются простота в обслуживании, а также способность к совершению различных маневров на разгонном участке. Это делает «Булаву» неуязвимой для любой системы ПРО.

Баллистическая ракета стоит на вооружении у подводных крейсеров стратегического назначения «Борей». Корабль данного типа из состава Тихоокеанского флота «Владимир Мономах» произвел пуск четырьмя ракетами «Булава». Испытание прошло в декабре 2020 года.

Также на государственных учениях подводный крейсер «Князь Олег» 21 октября текущего года выполнил стрельбу межконтинентальной ракетой в Белом море по мишени, которой стал полигон Кура на Камчатке.

Недавно Минобороны России опубликовало видео эффектного запуска баллистической ракеты «Булава». Снаряд успешно поразил цель точно в расчетное время.