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Глава РНКБ Якунин посоветовал отказаться от банковских ячеек
Экономика
Глава РНКБ Якунин посоветовал отказаться от банковских ячеек
pixabay.com

Москва, 27 октября. Деньги, которые хранятся в банковской ячейке, обесцениваются под влиянием инфляции, заявил глава крупнейшего крымского банка РНКБ Михаил Якунин.

Кроме того, банки часто берут комиссию за обслуживание ячейки, рассказал специалист в беседе с РИА Новости. Таким образом, к инфляционной составляющей необходимо добавить стоимость аренды банковского сейфа.

«Средства на банковских счетах обеспечивают гражданину доход ее нивелирующий или превышающий», — пояснил Якунин.

Плюсом использования вклада или карты перед ячейкой является доступ к сбережениям в любое время суток 365 дней в году. Поэтому лучше хранить деньги на банковском счете, карточном или депозитном. Даже обычная дебетовая карта может обеспечить клиенту прямую финансовую выгоду, если знать, как ей правильно распоряжаться. К тому же, риски использования дебетовых карт относятся больше к ситуативным, чем к постоянным.

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