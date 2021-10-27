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Избирательность российских соискателей вызвала повышение зарплат на фоне пандемии
Общество
Избирательность российских соискателей вызвала повышение зарплат на фоне пандемии
pixabay.com

Москва, 27 октября. Российский соискатели стали внимательнее выбирать работу на рынке труда. Вслед за этим работодатели стали повышать заработную плату и улучшать условия труда.

Нехватка кадров на фоне пандемии коронавируса привела к тому, что россияне стали внимательнее подходить к поиску работы. Рынку труда начало помогать государство, которое постепенно начало поддерживать занятость. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«На российском рынке всплеск безработицы был краткосрочным, и уже сейчас большинство работодателей, наоборот, столкнулись с проблемами при найме сотрудников», — заявила гендиректор компании Kelly Services Екатерина Горохова.

В России установился достаточно низкий уровень безработицы по сравнению с тем, что было до начала пандемии. Большего всего работников не хватает бизнесу. Работодатели вынуждены делать более привлекательными условия труда.

Ранее уровень медианных зарплат в России вырос более чем на девять процентов. Лидером в области роста зарплат стали информационные технологии и коммуникации (13,5%), а также сфера финансов и страхования (13,1%).

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работа зарплата соискатели
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