Избирательность российских соискателей вызвала повышение зарплат на фоне пандемии

Москва, 27 октября. Российский соискатели стали внимательнее выбирать работу на рынке труда. Вслед за этим работодатели стали повышать заработную плату и улучшать условия труда.

Нехватка кадров на фоне пандемии коронавируса привела к тому, что россияне стали внимательнее подходить к поиску работы. Рынку труда начало помогать государство, которое постепенно начало поддерживать занятость. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«На российском рынке всплеск безработицы был краткосрочным, и уже сейчас большинство работодателей, наоборот, столкнулись с проблемами при найме сотрудников», — заявила гендиректор компании Kelly Services Екатерина Горохова.

В России установился достаточно низкий уровень безработицы по сравнению с тем, что было до начала пандемии. Большего всего работников не хватает бизнесу. Работодатели вынуждены делать более привлекательными условия труда.

Ранее уровень медианных зарплат в России вырос более чем на девять процентов. Лидером в области роста зарплат стали информационные технологии и коммуникации (13,5%), а также сфера финансов и страхования (13,1%).