Ико Уайс присоединился к актерскому составу в «Неудержимых»

Москва, 27 октября. Актер Ико Уайс сыграет одного из антагонистов в новой части фильма «Неудержимые». Он перевоплотится в злодея — бывшего военного офицера, ставшего торговцем оружием со своей собственной армией.

По информации издания Deadline, в киноленту вернутся старые звезды — Джейсон Стэйтэм, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. К актерскому составу также присоединились Меган Фокс, 50 Cent, Джейкоб Скипио и Энди Гарсиа.

Когда выйдет четвертая часть «Неудержимых», пока неизвестно. Впрочем, картина уже снимается. В начале осени в Лондон ездил Сильвестр Сталлоне, чтобы приступить к работе над проектом.