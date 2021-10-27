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Более 65% российских потребителей готовы бороться с изменением климата
Общество
Более 65% российских потребителей готовы бороться с изменением климата
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 27 октября. Более 65% россиян обращают внимание на то, как на изменение климата влияет их повседневное поведение, следует из социологического исследования компаний BVA и BCG.

Аналитики опросили более 10 тысяч потребителей из десяти стран. Меньше всего потребители готовы менять свои предпочтения ради снижения воздействия на климат в России (чуть более 65% респондентов). В среднем по миру показатель составил 83%.

Результаты исследования говорят о слабой информированности потребителей в России и небольшом выборе низкоуглеродных товаров и услуг на отечественным рынке, сообщает «Коммерсант».

Вторым наиболее распространенным препятствием для задумывающихся о своем климатическом следе потребителей стало неверие в собственные силы. На третьем и четвертом местах оказались отсутствие экологичных альтернатив и дороговизна ответственного потребления.

Ранее Минсельхоз предложил отсрочить реформу расширенной ответственности производителя (РОП). Реформа подразумевает 100% утилизации упаковки.

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глобальное потепление опрос потребители
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