Более 65% российских потребителей готовы бороться с изменением климата

Москва, 27 октября. Более 65% россиян обращают внимание на то, как на изменение климата влияет их повседневное поведение, следует из социологического исследования компаний BVA и BCG.

Аналитики опросили более 10 тысяч потребителей из десяти стран. Меньше всего потребители готовы менять свои предпочтения ради снижения воздействия на климат в России (чуть более 65% респондентов). В среднем по миру показатель составил 83%.

Результаты исследования говорят о слабой информированности потребителей в России и небольшом выборе низкоуглеродных товаров и услуг на отечественным рынке, сообщает «Коммерсант».

Вторым наиболее распространенным препятствием для задумывающихся о своем климатическом следе потребителей стало неверие в собственные силы. На третьем и четвертом местах оказались отсутствие экологичных альтернатив и дороговизна ответственного потребления.

Ранее Минсельхоз предложил отсрочить реформу расширенной ответственности производителя (РОП). Реформа подразумевает 100% утилизации упаковки.