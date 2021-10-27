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Российские банки начали повышать проценты по вкладам вслед за ключевой ставкой
Экономика
Российские банки начали повышать проценты по вкладам вслед за ключевой ставкой
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 27 октября. Многие крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам после нового изменения ключевой ставки Банком России, показал опрос кредитных организаций.

Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку 22 октября, увеличив ее до уровня июня-июля 2019 года в 7,5% годовых. Одним из первых на курс регулятора отреагировал Росбанк, где процент по вкладам превысит ключевую ставку на 2,5%, сообщает РИА Новости.

В банке «Дом.РФ» доходности по вкладам еще до повышения ключевой ставки увеличились до 1,5%, «Почта Банк» с 21 октября повысил ставку до 8%. «Открытие» и ВТБ будут следить за сигналами регулятора и ситуацией на рынке, отмечает агентство. Банк «Санкт-Петербург» планирует до конца года повысить ставки на 0,5-1%. «Абсолют Банк», Совкомбанк, ПСБ и «Зенит» повысят ставки на 0,2-0,5%.

Ранее глава Института стратегического анализа компании ФБК1 «Грант» Игорь Николаев заявил, что хранить деньги для безбедной старости лучше на счетах в надежных банках. Чтобы минимизировать риски, специалист посоветовал распределить капитал между различными группами активов.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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банки ключевая ставка вклады
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