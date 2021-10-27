Российские банки начали повышать проценты по вкладам вслед за ключевой ставкой

Москва, 27 октября. Многие крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам после нового изменения ключевой ставки Банком России, показал опрос кредитных организаций.

Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку 22 октября, увеличив ее до уровня июня-июля 2019 года в 7,5% годовых. Одним из первых на курс регулятора отреагировал Росбанк, где процент по вкладам превысит ключевую ставку на 2,5%, сообщает РИА Новости.

В банке «Дом.РФ» доходности по вкладам еще до повышения ключевой ставки увеличились до 1,5%, «Почта Банк» с 21 октября повысил ставку до 8%. «Открытие» и ВТБ будут следить за сигналами регулятора и ситуацией на рынке, отмечает агентство. Банк «Санкт-Петербург» планирует до конца года повысить ставки на 0,5-1%. «Абсолют Банк», Совкомбанк, ПСБ и «Зенит» повысят ставки на 0,2-0,5%.

Ранее глава Института стратегического анализа компании ФБК1 «Грант» Игорь Николаев заявил, что хранить деньги для безбедной старости лучше на счетах в надежных банках. Чтобы минимизировать риски, специалист посоветовал распределить капитал между различными группами активов.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.