Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 08:54
08:52
Шоу-бизнес
Советская актриса Тамара Семина пожаловалась на мучительную гипертонию
08:51
Шоу-бизнес
Билл Мюррей снимется в «Человеке-муравье — 3»
08:50
Общество
Историк Мальгин: коллекция скифского золота была сформирована до Украины
08:47
Общество
Пользователи Twitter разгневаны популярностью «культуры отмены» в США
08:37
Общество
Сфера нефти и газа стала самой популярной для поиска второй половинки у россиян
08:35
Армия
Тихоокеанский флот получит четыре новые подлодки в ближайшие годы
08:28
Армия
Читателей Wirtualna Polska напугала переброска танков на восточную границу Польши
08:26
Общество
Гинцбург: вакцина «Спутник V» эффективна для всех вариантов коронавируса
08:26
Общество
Пользователи «ВКонтакте» о скифском золоте: суд Амстердама признал Крым частью России
08:25
Политика
Поклонская ответила Кулебе на угрозу «никогда не оставлять ее в покое»
Все новости

Депутат Рады Волынец призвал украинцев запасаться навозом на холодную зиму
Политика
Депутат Рады Волынец призвал украинцев запасаться навозом на холодную зиму
wikipedia.org  /  DALIBRI / CC BY-SA 3.0

Киев, 27 октября. Массовое закрытие социальных объектов приведет к нехватке энергоресурсов, поэтому украинцам придется перейти на отопление кизяками, заявил депутат Верховной рады Михаил Волынец.

В этом году в стране впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов предупредили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги.

«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили», — сказал политик в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, в такой ситуации придется надеяться исключительно на себя, а не на таких представителей власти и самостоятельно обогревать себя холодной зимой. Ранее власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой газа для бюджетных учреждений. Недавно Если экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми сообщил, что если средняя цена на голубое топливо достигнет 900 долларов за тысячу кубометров, Украина начнет терять ВВП.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Рады Волынец призвал украинцев запасаться навозом на холодную зиму
украина отопление навоз
Комментировать