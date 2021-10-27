Депутат Рады Волынец призвал украинцев запасаться навозом на холодную зиму

Киев, 27 октября. Массовое закрытие социальных объектов приведет к нехватке энергоресурсов, поэтому украинцам придется перейти на отопление кизяками, заявил депутат Верховной рады Михаил Волынец.

В этом году в стране впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов предупредили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги.

«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили», — сказал политик в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, в такой ситуации придется надеяться исключительно на себя, а не на таких представителей власти и самостоятельно обогревать себя холодной зимой. Ранее власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой газа для бюджетных учреждений. Недавно Если экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми сообщил, что если средняя цена на голубое топливо достигнет 900 долларов за тысячу кубометров, Украина начнет терять ВВП.