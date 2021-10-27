Водитель автобуса не дал инвалиду сесть на сидение пассажира в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 27 октября. Водитель городского автобуса решил не убирать собственный рюкзак с сиденья кондуктора, который в транспорте отсутствовал, и не уступил место инвалиду с тросточкой. Информацией поделилась очевидица.

Инцидент произошел во вторник в 08:10 в салоне автобуса №7. В транспортное средство зашел пассажир с тростью.

Из свободных мест было лишь передние кресло кондуктора, на котором лежал рюкзак. Одна пассажирка попросила водителя поднять рюкзак с сиденья, однако он ответил отказом, ссылаясь на то, что это место является кондукторским, передает АСТВ.

После этого неравнодушная пассажирка задала справедливый вопрос, где водитель видит кондуктора. Она также снова попросила уступить место инвалиду. Водитель никак не ответил на это. Однако мужчине стоять не пришлось, потому что ему уступили кресло другие пассажиры.

Автобус ранее попал в аварию на западе Москвы. Соответствующей информацией поделились очевидцы. Они сообщили, что второй участник происшествия скрылся с места инцидента.