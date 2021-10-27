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Расчеты С-400 «Триумф» провели тактические учения на Камчатке
Армия
Расчеты С-400 «Триумф» провели тактические учения на Камчатке
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 27 октября. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели тактические учения по прикрытию подводных сил на Камчатке.

В учениях участвовали более 200 военнослужащих, и было задействовано около десяти единиц военной техники, сообщил командир дивизиона ЗРК майор Александр Бурмистров. Расчеты С-400 прикрыли от воздушного нападения силы Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» провели зачетное учение по противовоздушной обороне пункта базирования подводных сил ТОФ и выполнили алгоритм действий по отражению воздушного удара условного противника с электронными пусками зенитных управляемых ракет», — отметил Бурмистров.

Кроме того, на Камчатке провели специальные учения отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Военнослужащие отразили нападения условной диверсионной группы на пункт постоянной дислокации субмарин ТОФ.

В сентябре пасчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С» отработали на учениях «Запад-2021» действия по предотвращению авиаудара и успешно ликвидировали «угрозу» на нижегородском полигоне. По легенде, условный противник намеревался нанести авиаудар по военным объектам, войскам ПВО было поручено предотвратить атаку.

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