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Специи и арбуз оказались полезными продуктами для здоровья почек

  /   Обновлено: 27 октября 2021 07:29
Общество
Специи и арбуз оказались полезными продуктами для здоровья почек
pixabay.com  /  grantour

Москва, 27 октября. Питьевой режим и несколько продуктов просто необходимы нормального функционирования почек. Этот орган выводит лишнюю жидкость из организма и контролирует уровень артериального давления.

Для начала необходимо есть бруснику, в которой содержатся вакцинин, фенольные гликозиды, ликопин, флавоноиды, кумарины, эллаговая и другие кислоты. Об этом рассказала врач и нутрициолог Мария Тихомирова РИА Новости.

«Эта ягода оказывает мочегонное и антисептическое действие. Бруснику употребляют при хронических заболеваниях почек, мочекаменной болезни», — заявила эксперт.

Также стоит ввести в рацион специи: тмин, анис, фенхель и укроп. Они оказывают спазмолитическое и противовоспалительное действие, а также стимулируют работу почек. Для этого органа также полезны гранат, апельсины, виноград, лук, чеснок, хурма, арбуз и тыква.

Ранее сообщалось, что избыток сахара и соли в организме может привести к болезни почек. Последнее время Турция ведет активную работу над уменьшением употребления сахара и соли среди жителей страны. Избыток этих веществ может нанести вред почкам.

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здоровье почки арбуз
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