Психолог Литвинова объяснила подростковые беременности незнанием физиологии

Москва, 27 октября. Непонимание со стороны родителей, а также незнание собственной физиологии и личных границ становится причиной раннего секса и подростковых беременностей, уверена перинатальный психолог, специалист благотворительного фонда «Свет в руках» Юлия Литвинова.

С ребенком нужно уметь общаться. Многие взрослые не понимают, что делать, когда ребенок становится подростком, поскольку не читают специальную литературу и не знают, что у детей происходит взрыв гормонов и возникает желание изучать мир, поддержала психолога исполнительный директор благотворительного фонда «Иваново дело» Наталия Токмакова в беседе с «Лента.ру».

«Второй момент — это мифы, с которыми живут подростки и которые распространяют среди сверстников», — добавила психолог.

Юноши и девушки плохо знают свою физиологию и нее умеют понимать свои потребности, отметила Литвинова. В таком возрасте люди пока не могут различать, где границы их тела и чего они хотят, а также не умеют говорить «нет», констатировала специалист.

Это побуждает их принимать участие в сексуальных действиях, даже если они не уверены, хотят ли этого. Или же хотят, но не осознают истинных причин этого желания.

Недавно перенесшие COVID-19 пациенты пожаловались на проблемы с сексом после болезни. По их словам, после выздоровления пропало либидо, собственное тело зачастую перестало казаться привлекательным.