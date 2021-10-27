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Жителям Сахалина пообещали дождь и туман 28 октября

  /   Обновлено: 27 октября 2021 07:10
Общество
Жителям Сахалина пообещали дождь и туман 28 октября
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 27 октября. Циклон принесет на Сахалин плохую погоду. Синоптики спрогнозировали дождь целый день, туман и порывистый ветер 28 октября.

На севере Сахалина пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 5 градусов, ночью похолодает до минус 2 градусов. Северо-западный ветер будет дуть с порывами 5-10 м/с.

В центральной части острова ожидается умеренный дождь. Столбики термометров опустятся до нуля градусов. Утром прогнозируется туман и северный ветер 13 м/с. На юге Сахалина пройдут небольшие осадки. Воздух прогреется до плюс 13 градусов.

В Южно-Сахалинске 28 октября циклон принесет дождь и туман. Днем температура воздуха составит 12 градусов, ночью — плюс 5 градусов. Утром и днем северо-западный ветер будет дуть с порывами 2 м/с, ночью его скорость увеличится до 15 м/с.

Недавно разлив нефтепродуктов произошел в бухте на Сахалине. Специалисты зафиксировали инцидент в Анивском заливе во время распиливания старого судна.

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